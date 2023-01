Ruim helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

Politie roept op vermoedens seksueel geweld te blijven melden

De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden of vermoedens hebben van een strafbaar feit over seksueel grensoverschrijdend gedrag zich te blijven melden. Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van de cijfers van het CBS en het WODC.



Volgens het CBS heeft maar 2 procent of minder van de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag over hun ervaringen gepraat met de politie of andere instanties. Minder dan 10 procent heeft gesproken met hulpverleners zoals de huisarts, psycholoog of maatschappelijk werker. Slachtoffers praatten vaker met vrienden, hun partner of andere gezins- en familieleden.



,,We roepen altijd op als er vermoeden is van een strafbaar feit om het te melden. Dat hoeft niet altijd te leiden tot een aangifte, dat bepaalt het slachtoffer zelf. Als er geen aangifte gedaan wordt, kunnen wij ook doorverwijzen naar andere instanties, zoals het Centrum Seksueel Geweld”, aldus de woordvoerder. ,,We komen ook mensen tegen die denken dat het niet een strafbaar feit is of denken dat er geen bewijs is. Laat dan aan ons om te bepalen of er bewijs is.”



Volgens de woordvoerder heeft de politie doordat er weinig mensen melding maken nog geen inzicht hoe groot het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag is. ,,We hebben zeer beperkt zicht op wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat is zorgelijk want als we niet weten wat er gebeurt, kunnen we ook niks doen.” Een verkrachting wordt altijd in behandeling genomen, benadrukt de woordvoerder.