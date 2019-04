Ruim honderd voetbalfans opgepakt voor aanvang duel Ajax-Juventus

Japan in race tegen klok om geheimen JSF uit handen rivalen te houden

20:27 Japan is bezig met een race tegen de klok om hun F-35 te vinden die dinsdag neerstortte in zee. Het is niet ondenkbaar dat aartsrivaal China ook onderweg is om onderdelen te zoeken. Als die daar eerder in slaagt, komen de geheimen van ’s werelds modernste jachtvliegtuig mogelijk op straat te liggen.