Ruim twee ton voor blokkeer-Friezen

Meteen na de veroordeling begon Robin van Prattenburg een inzamelactie op doneeractie.nl. Binnen een dag stond al 130.000 euro op de teller. Volgens Van Prattenburg is het bedrag een statement over de veroordeling van de actievoerders. ,,Voor veel mensen is de uitspraak van de rechter behoorlijk hoog uitgevallen. Ze vinden dat er met twee maten wordt gemeten.’’

Hoger beroep

De inzamelactie is bedoeld om eventueel de kosten van het hoger beroep te betalen. Volgens Van Prattenburg is het bedrag dat nu is opgehaald daarvoor ruim voldoende. Over een hoger beroep is nog geen besluit genomen. Geld dat overblijft krijgt in overleg met Douwes een andere bestemming.