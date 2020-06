Ruimen nertsen Sint Anthonis in volle gang: ‘Het is een drama meneer. Een drama’

500 verwacht bij antiracis­me-ac­tie Zwolle: ‘Als ze te dicht op elkaar staan, grijpen we in’

14:03 Ook vandaag zijn er weer twee anti-racisme demonstraties in Nederland. Gisteren werd er geprotesteerd in Tilburg en Eindhoven, vandaag in Zwolle en Maastricht. In Zwolle wordt op 500 mensen gerekend, in Maastricht zijn maximaal 2000 mensen welkom.