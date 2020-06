Rumoer onder studenten om column: ‘Je mag als blanke geen mening vormen over een zwart persoon’

De derdejaars student begint zijn column met de mededeling dat de slogan Black Lives Matter op hem werkt als een rode lap op een stier. ‘Ik heb eigenlijk nooit meegemaakt of gehoord dat mensen racistisch bejegend werden. De enige plek waar ik daarvan hoor is op tv of in de krant’. Hij schrijft ook dat ‘je als blanke eigenlijk geen mening mag vormen over een zwart persoon’. ,,Doe je dat wel, dan word je of uitgemaakt voor racist of erger.’’