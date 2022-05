Rund over de rooie: ontsnapte boze koe trekt spoor van vernieling, snelweg afgesloten

Dode vrouw volledig verbrand gevonden in achtertuin in Tilburg

In de achtertuin van een woning aan de Gabardinestraat, vlakbij het Textielplein in Tilburg, is vrijdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie was het lichaam van de vrouw volledig verbrand.

13 mei