‘Russen willen energievoorzieningen Nederland saboteren’

Rusland wil Nederlandse energievoorzieningen, zoals windmolenparken op de Noordzee, in kaart brengen en mogelijk saboteren. Dat melden inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens de diensten proberen de Russen meer infrastructuur in de Noordzee, zoals internetkabels en gasleidingen, in beeld te brengen.

Volgens AIVD-baas Erik Akerboom zijn er in de buurt van Nederlandse windmolens Russische schepen gespot die zeer waarschijnlijk bezig waren met spionage. ,,Dat is mislukt, de schepen zijn door onze Kustwacht weggestuurd. Maar het zegt iets over de interesse van de Russen in maritieme infrastructuur. We zijn zeer alert’’, aldus Akerboom tijdens een persconferentie die in het teken stond van de gevolgen van 1 jaar oorlog in Oekraïne. Volgens de diensten is ook een fysieke dreiging richting andere vitale sectoren, zoals de drinkwatervoorziening, voorstelbaar. ,,Het is niet voor niets dat meerdere Russische inlichtingenofficieren ons land zijn uitgezet.’’

,,De digitale sabotagecampagne van de Russen tegen hun buurland en westerse landen is de meest grootschalige uit de geschiedenis. Het lijkt soms alsof er weinig gebeurt, maar de gezamenlijke inlichtingendiensten doen er alles aan om Oekraïne te helpen. Hun dienst is zeer weerbaar en moet dat ook blijven.’’

Geen sprake van vredesbesprekingen

De oorlog in Oekraïne zal anti-institutionele sentimenten in Nederland waarschijnlijk verder aanwakkeren, stellen de diensten in hun gezamenlijke publicatie over de oorlog. Ze denken dat de oorlog in Oekraïne nog wel even zal duren. Van vredesbesprekingen is vooralsnog geen sprake en volgens de diensten is het ook niet waarschijnlijk dat Rusland of Oekraïne de strijd binnenkort zal winnen. Intussen heeft de oorlog wel gevolgen voor bijvoorbeeld de energievoorziening, waardoor ook Nederlanders geconfronteerd worden met hoge prijzen.

De AIVD en MIVD waarschuwen dat die hoge prijzen leiden tot problemen en onvrede. Ook de oorlog zelf leidt tot wantrouwen tegenover de overheid. De diensten merken op dat ‘de extremistische anti-institutionele beweging overwegend pro-Russisch is, waarbij president Poetin wordt afgeschilderd als ‘verlosser’’. Dat is volgens de diensten niet per se een populaire opvatting in Nederland, maar zou de groepen wel gevoelig maken voor heimelijke beïnvloeding vanuit Rusland.

De diensten zeggen dat er voor zover bekend geen grote aantallen extremisten naar Rusland of Oekraïne zijn gereisd om mee te vechten. Wel waarschuwen ze dat de kans bestaat dat al-Qaida of de terroristische organisatie Islamitische Staat zal proberen te profiteren van de oorlog. ,,We zien dat IS zich herpakt in Syrië, We gaan niet naar een verhoogde dreiging, maar we zien wel netwerken ontstaan waar we ons zorgen over maken’’, zegt Akerboom.

Volledig scherm Generaal Jan Swillens (L), hoofd van de MIVD in gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg (M) en AIVD-baas Erik Akerboom (R). © GUUS SCHOONEWILLE