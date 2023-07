Rustgevende handmassage op intensive care blijkt schot in de roos: ‘Soms minder pijnstilling nodig’

Schaterla­chen in het ziekenhuis: ‘Een lachspie­gel lijkt een grapje, maar het helpt écht’

Schuddebuikend en gierend van de lach: zo zie je patiënten niet vaak in het ziekenhuis. Tot nu dan: want verpleegkundigen Coby en Jantina regelden twee lachspiegels voor in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Die zijn een dikke hit én goed voor de gezondheid. ,,Lachen is zó goed voor je.”