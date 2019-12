Rutte 3 plaagt opvolger met verjubelde miljarden en lijk in de kast

Update Politie toont beelden hoogzwange­re vrouw Diemen dag voor overlijden: ze wankelt

7:56 In Opsporing Verzocht zijn gisteravond beelden vertoond van de in oktober overleden, hoogzwangere Patricia Oliveira dos Santos (32). De Braziliaanse overleed in Diemen aan een combinatie van drugs en abortuspillen. Haar vriend Dennis van E. zit vast. Op de beelden is te zien hoe ze 's nachts wankelend het complex verlaat. Haar familie in Brazilië heeft de beelden inmiddels ook gezien: ‘Ze probeerde te vluchten.’