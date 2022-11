Rutte belooft VVD-fractie lagere asielinstroom, maar kan dat wel?

Lieve Debby: ‘Ze zou de relatie beëindigen, maar stuurde later een foto van een verlovings­ring’

Debby Gerritsen weet alles over de liefde, lust en het leven. Uit eigen ervaring, en als host van de populaire podcast Over de liefde. Hier beantwoordt Debby elke week een lezersvraag. Deze week vraagt Maarten (39) zich af in hoeverre hij eerlijk moet zijn tegen zijn beste vriendin S.

7 november