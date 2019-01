Rutte ‘betreurt maar respecteert’ uitslag brexitstemming

Grote ICT-sto­ring treft ziekenhuis, maar Luus (hier 10 uur oud) komt gewoon

21:08 Urenlang is het chaos in de Noordwest Ziekenhuisgroep. De ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder kampten vandaag met een grote ICT-storing. Maar Luus (op de foto 10 uur oud) trekt zich daar bij haar geboorte niets van aan.