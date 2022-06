Rutte biedt Dutchbat-veteranen excuses aan voor Srebrenica: ‘Jullie opdracht bleek onuitvoerbaar’

Veel veteranen kampen sindsdien met het gevoel dat ze in de steek gelaten zijn en dat het ministerie van Defensie niet voor hen heeft gezorgd. Vorig jaar adviseerde een commissie het kabinet met eerherstel te komen en ‘erkenning en waardering’ uit te spreken. In Schaarsbergen zijn zaterdag 325 Dutchbatters met hun naasten.

Verwijten achteraf

,,De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”, aldus Rutte in zijn toespraak. ,,Jullie kregen gemakkelijke verwijten achteraf van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten.” Volgens de premier voelen de Dutchbat-veteranen het gebrek aan erkenning nog elke dag. ,,Voor het feit dat mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad gestuurd werden met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek.”

Volgens Rutte was er ook vanuit de politiek en de defensietop onvoldoende steun, toen een regen van onterechte kritiek neerdaalde, aldus de minister-president. ,,Sommige woorden zijn na 27 jaar nog steeds niet uitgesproken”, zei Rutte voordat hij excuses maakte. ,,Het kabinet rekent zich dat gevoel van gebrek aan erkenning aan en wil daar vandaag duidelijk over zijn. De grootst mogelijke waardering en respect, al zijn de pijn en de herinneringen niet zomaar weg.”

In Schaarsbergen is een minuut stilte gehouden voor de burgerslachtoffers in Srebrenica en de twee Nederlandse soldaten die omkwamen. De meeste Dutchbatters kwamen destijds van de kazerne in Assen. Daar komt een zaterdag onthulde plaquette te staan.