Rutte en Dekker: Liquidatie zeer verontrustend

,,Het onderzoek is volop gaande. Minister Grapperhaus laat zich nu op de hoogte stellen. Zodra we meer weten zullen we dat laten weten", aldus Rutte.



Justitieminister Ferd Grapperhaus, die eigenlijk aanwezig zou moeten zijn bij een groot debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet, ontbreekt naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Wiersum. Hij is teruggegaan naar zijn ministerie. Hij laat zich informeren over de gebeurtenissen in Amsterdam. Hij komt in de loop van de dag met een verklaring.



Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt van een afschuwelijke moord ‘op een vader, een advocaat, een Amsterdammer'. ,,Het is een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtstaat aantast. Dit leidt tot angst en onrust onder advocaten.”



De zaak heeft de hoogste prioriteit. De burgemeester, de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie komen nog vandaag bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken. Halsema zegt mee te leven met iedereen die door deze vreselijke daad is geraakt.



De gemeenteraad Amsterdam last vanmiddag een spoeddebat in. ,,Dit geeft het signaal dat niemand die voor een kroongetuige werkt, veilig is, wat het strafproces in Amsterdam niet ten goede komt”, aldus de verklaring.