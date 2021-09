Rutte extra zwaar beveiligd, na signalen van mogelijke aanslag of ontvoering

Coronavirus LIVE | Vierde lid Braziliaan­se VN-delegatie besmet, Global Citizen Live levert toezegging 60 miljoen vaccins op

3:12 Een test waarmee kan worden aangetoond dat iemand antistoffen tegen corona heeft aangemaakt, moet een geldige manier worden om een QR-code in de CoronaCheck-app te genereren. Daarvoor pleiten verschillende experts. Sinds dit weekend is Nederland weer een beetje terug naar ‘normaal’ en dat verliep best soepel. Slechts een enkele ondernemer moest tijdelijk zijn deuren sluiten, omdat hij zich niet aan de regels hield. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.