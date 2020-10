Rutte gaat kijken naar vergoeding koning, maar: ‘Je wordt het daar nooit over eens’

Na 73 jaar samen worden opa en oma gescheiden: Kleindoch­ters leggen schrijnen­de verhaal vast

22:28 Nadat ze een aangrijpende documentaire maakten over een particuliere gevangenis in Zuid-Afrika zijn Ilse en Femke van Velzen weer even terug in Delft. Dicht bij huis bereiden de tweelingzussen zich voor op een film over hun hoogbejaarde grootouders, van wie de één wel in een verpleeghuis geplaatst kan worden en de ander niet. ,,Nu dreigen twee mensen na bijna 73 jaar samen te zijn geweest uit elkaar te worden gerukt.’’