Rutte: geen excuses Nederland voor slavernijverleden

VIDEOHet kabinet ziet niks in Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Zo'n spijtbetuiging werkt alleen maar polariserend, meent premier Rutte over de wens van D66 en ChristenUnie. Ook in de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor excuses te vinden.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over institutioneel racisme in Nederland. De dood van George Floyd in de VS heeft ook in ons land zijn uitwerking niet gemist. De vaak, harde ongenuanceerde toon van het maatschappelijk debat was ook veelvuldig te horen op het Binnenhof. Veel partijen grepen hun kans om zich op het gevoelige onderwerp te profileren.

Op slavernij-herdenkingsdag Ketikoti lieten veel fracties zich provoceren door de PVV en Denk, die het debat meteen met vele interrupties op scherp zetten. Volgens PVV-leider Geert Wilders waart er ‘een hysterisch discriminatievirus’ door de wereld. ,,Er is geen racismeprobleem hier. Nederland is één van de tolerantste landen van de wereld.”

Geen vertrouwen

Quote Er zijn helemaal geen maatrege­len nodig. Mensen kunnen gewoon aangifte doen bij de politie Geert Wilders, PVV Wilders beklemtoonde dat er bij het OM in een jaar slechts 123 racisme-meldingen binnenkwamen. ,,Er zijn dan ook helemaal geen maatregelen nodig. Mensen kunnen gewoon aangifte doen bij de politie.” Wilders kreeg bijval van Theo Hiddema (Forum voor Democratie) die sprak van een ‘racisme-psychose’.



Het leidde tot harde aanvaringen met onder anderen Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66), die er op wees dat veel mensen van kleur, Joden of homo's geen aangifte meer doen omdat ze daar geen vertrouwen in hebben.

Zwartgemaakt

Aan de andere kant van het spectrum stond Denk dat de linkse partijen boter op hun hoofd verwijt. Denk-fractieleider Farid Azarkan somde een serie voorbeelden op waarin de PvdA tegen voorstellen stemde om racisme en discriminatie harder te bestrijden.

Azarkans kritiek leidde tot een ongemeen felle uitval van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. ,,Dit is toch wel schunnig”, wees hij op de vele Kamerleden van Turkse een Marokkaanse afkomst die Denk in video's heeft zwartgemaakt. ,,Sadet Karabulut, Zihni Özdil. Sultan Günal, Keklik Yücel, Khadija Arib. Talloze fatsoenlijke volksvertegenwoordigers zijn door Denk etnisch geprofileerd op filmpjes, tot de Turkse tv aan toe. Mensen hebben bedreigingen ontvangen, zijn uitgescholden, hun familie is in de problemen gekomen. Allemaal door de partij Denk.”

Volledig scherm Het kamerdebat over racisme vond pikant genoeg plaats op de dag dat de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 werd herdacht, Ketikoti genaamd. © Sanne Donders

Maatregelen

Quote Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel Zohair El Yassini, VVD De felle toon van het debat was opmerkelijk nu de meeste partijen behoorlijk eensgezind zijn in hun opvattingen. In de woorden van de PvdA-leider Asscher: ,,Racisme is geen linkse hobby.” En VVD’er Zohair El Yassini: ,,Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel.” Van links tot rechts erkenden partijen dat niet-witte Nederlanders nog te vaak worden gediscrimineerd als zij een sollicitatiebrief schrijven of in aanmerking willen komen voor een huurwoning. Etnisch profileren komt voor: bij de politie, maar ook bij de Belastingdienst, zoals blijkt uit de toeslagenaffaire.



Veel partijen deden concrete voorstellen om racisme aan te pakken. Zo wil GroenLinks een verbod op etnisch profileren door de politie. De PvdA vroeg om een staatscommissie die institutioneel racisme moet gaan onderzoeken, een voorstel dat steun krijgt van het CDA. Ook moet er meer aandacht in het onderwijs komen voor het koloniale verleden en racisme. De SP wil uitzendbureaus aanpakken die arbeidskrachten discrimineren.



Veel aandacht kreeg het pleidooi van D66 en ChristenUnie om Nederland excuses te laten maken voor de slavernij en het daardoor veroorzaakte leed. Zij kregen steun van partijen als PvdA, GroenLinks en Denk.

Herdenkingsjaar

Het kabinet ziet echter niets in excuses. Ook regeringspartijen VVD en CDA vinden dat te ver gaan, waarmee er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor is. Minister-president Rutte wees er op dat zijn vorige kabinet al ‘diepe spijt’ voor de slavernij betuigde. ,,Hoewel dat voor een deel niet ver genoeg gaat, dragen excuses het risico dat ze tot verdere polarisatie leiden.”



Rutte vroeg zich af in hoeverre je de huidige generaties verantwoordelijk kan houden voor het leed van toen. ,,Er is nog geen enkele regering op de wereld geweest, zover ik weet, die over is gegaan tot excuses.”

Wel lijkt er een meerderheid voor het plan van D66 en GroenLinks om de slavernij in 2023 een jaar lang te herdenken. Hoewel de slavernij officieel op 1 juli 1863 werd afgeschaft moesten veel slaven nog tien jaar langer doorwerken. Dat gaf plantagehouders in Suriname de gelegenheid om vervangende werknemers te vinden. In 2023 is het anderhalve eeuw geleden dat ook de laatste slaven hun vrijheid herwonnen.

Het kabinet zei te willen nadenken over het PvdA-voorstel om een staatscommissie in te stellen dat racisme onderzoekt.

