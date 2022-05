Rutte laat met het wissen van zijn sms’jes andermaal zien dat zijn eigen doctrine springlevend is

C&A-telg toch nog veroor­deeld tot 4 dagen cel voor coronarel­len

Ansgar John Brenninkmeijer, telg van het grote C&A-concern, is gisteren veroordeeld tot 4 dagen cel en een taakstraf van 40 uur (waarvan 20 voorwaardelijk) vanwege zijn deelname aan coronarellen in januari 2021 op het Museumplein in Amsterdam.

17 mei