Rutte: ‘MH17-ramp wordt nog elke dag gevoeld’

Zeven jaar “klinkt als een lange tijd, maar dat is het niet”, zei Rutte in een videoboodschap aan de nabestaanden van de ramp. ,,Ik kan me voorstellen dat er voor de meesten van u geen dag voorbij gaat dat u niet aan hen denkt, u hen niet mist, uw verdriet er niet is.”



Door de rechtszaak tegen vier verdachten van de ramp “komen alle herinneringen en emoties” waarschijnlijk weer naar boven, aldus Rutte. Hij hoopt dat deze fase “helend kan werken” en dat het “recht extra kracht geeft”.



Vanwege de coronacrisis vond de herdenking net als vorig jaar digitaal plaats, en niet bij het monument in Vijfhuizen. De ramp kostte aan alle 298 inzittenden het leven. Onder hen waren 193 Nederlanders, waaronder het zusje van Yarick van de Mortel (25). Zijn verhaal is voor altijd gelinkt aan een van de heftigste beelden van de MH17-crash: een knuffel die de Oekraïense soldaat voor de camera’s vasthield. Dat was het dierbare aapje van Yaricks omgekomen zusje Milia.