Rutte over tekort opvangplekken asielzoekers: ‘Ik schaam me diep, het is nog lang niet opgelost’

Na vragen over de situatie in Ter Apel, waar vluchtelingen door een tekort aan plekken de nacht buiten door hadden moeten brengen was het niet voor tenten van het Rode Kruis, zei de premier: ,,Ik schaam mij hier diep voor. Je ziet dat de asielketen totaal overspannen is. We doen nauwelijks, nog net, aan onze internationale verplichtingen. En het lastige is: dit is niet met een paar weken opgelost.”

De problemen liggen volgens Rutte niet alleen bij het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA), waar al jaren wordt gepleit om meer plekken. Ook het woningtekort speelt een grote rol, omdat statushouders momenteel vaak niet kunnen doorstromen naar een woning. ,,We hebben de bedden, maar de boel stroopt op.” Onder andere minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge helpt met zoeken naar een oplossing, meldt de premier.

Dat gemeenten geen opvang meer willen, weerspreekt hij. ,,Het beeld is heel divers.” Toch wordt er wel onderzocht of gemeentes niet van hogerop gedwongen kunnen worden meer opvang te bieden. ,,Er zijn gemeentes die alleen Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. Ik zou toch willen oproepen dat onderscheid niet te maken”, aldus de premier.

Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij zei zich diep te schamen voor de situatie in Ter Apel.

Elke dag onderhandelen

Volgens Van der Burg zit er de komende tijd niets anders op dan elke dag weer met gemeentes te onderhandelen over meer opvangplaatsen voor asielzoekers. Afgelopen nacht kon voorkomen worden dat asielzoekers in Ter Apel in tenten moesten slapen doordat er een slaaphal in het Groningse Zuidbroek ter beschikking werd gesteld. ,,Maar dat was maar voor één nacht. De mensen die daar vannacht sliepen moeten vandaag weer elders opgevangen worden, net als alle nieuwe asielzoekers die er vandaag bijkomen.’’

Het kabinet werkt wel aan een oplossing, maar dat kost tijd, aldus Van der Burg. Zo wil het leegstaande gebouwen van de rijksoverheid geschikt maken voor opvang van asielzoekers. Ook wil Van der Burg net als de Tweede Kamer een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers naast dat in Ter Apel, en is hij in gesprek met gemeenten om meer asielzoekerscentra te openen in het land. Volgende week hoopt hij daar meer over te kunnen vertellen. ,,Tot die tijd bekijken we ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds of er extra plekken moeten worden geregeld. Ik kan wel met mijn vuist op tafel slaan, maar ik moet het hebben van gesprekken met gemeenten.’’

Gemeenten zijn huiverig om mee te werken omdat er ook noodopvang moet worden geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Elke week komen er zo'n 2000 Oekraïners deze kant op. Zij hoeven niet de asielprocedure in, maar moeten wel ergens worden opgevangen. Van der Burg: ,,Sommige gemeenten stellen een deel van die noodopvang beschikbaar voor reguliere asielzoekers. Maar sommige gemeenten zeggen ook dat dat echt niet meer kan.’’

Tweede aanmeldcentrum

De problemen bij Ter Apel spelen al geruime tijd. In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen maar het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) moet er bijna elke dag enkele tientallen mensen meer onderbrengen.

Het Rode Kruis heeft deze week een noodaccommodatie opgezet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers in op te vangen.

De problemen hebben meerdere oorzaken. Er is een tekort aan plekken in asielcentra doordat veel asielzoekers die al toestemming hebben gekregen om hier te blijven, nergens anders terecht kunnen. Er is overal een tekort aan woningen. Van de ongeveer 40.000 mensen die momenteel door het COA worden opgevangen, is een derde statushouder.

Daarnaast is het aantal asielzoekers dat hier naartoe komt de laatste maanden weer gestegen. Sinds dit jaar hebben zich zo'n 15 duizend mensen gemeld voor opvang. De meesten komen volgens cijfers van het CBS uit Syrië, Afghanistan en Jemen. Om die extra toestroom op te vangen en omdat er komende jaar ook asielzoekerscentra dicht gaan, moet het COA dit jaar ruim 10 duizend extra opvangplekken regelen. Het kabinet kan daar geen locaties voor aanwijzen, daarvoor is de instemming van gemeenten nodig. Maar die staan niet allemaal te springen, bijvoorbeeld omdat ze in het verleden al veel hebben gedaan.

Buiten met deken op de grond

Ondertussen dreigen in Ter Apel al de hele week mensen buiten te moeten slapen. Dat is tot nu toe nog niet nodig gebleken. Dinsdagavond laat stonden zo’n vijftig tot zestig asielzoekers bij de hekken van het aanmeldcentrum. De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat er geen plek voor hen was bij de opvanglocatie. Een aantal mensen lag al onder een deken op de grond.

Uiteindelijk was er ruimte gevonden in Budel, maar het vervoer daar naartoe kon niet meer geregeld worden. Daarna is besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum, zonder bed, maar wel met een dak boven het hoofd. ,,Een nieuw dieptepunt”, aldus VluchtelingenWerk Nederland in een reactie.

De staatssecretaris heeft grote moeite om een structurele oplossing te vinden voor de situatie in het aanmeldcentrum. Eigenlijk zou hij graag zien dat er meer dan één locatie is waar asielzoekers zich kunnen melden, maar een tweede en eventueel zelfs derde locatie is nog niet geregeld. Ook het vinden van een goede tussenoplossing, bijvoorbeeld door mensen uit Ter Apel over te brengen naar opvanglocaties elders, kost grote moeite.

