Rutte tolereert geen intimidatie meer door boze boeren

video Storm Ciara zondag mogelijk heftiger dan verwacht: ‘Parkeer je auto niet onder een boom’

12:46 De storm die dit weekend Nederland bereikt, is mogelijk heftiger dan verwacht. Langs de kust is er kans op zeer zware windstoten tot 140 kilometer per uur, meldt Weerplaza. De NS neemt morgenmiddag een besluit over een eventuele aanpassing van de dienstregeling. ,,Die beslissing nemen we zo laat mogelijk zodat we zo goed mogelijk op het weer kunnen anticiperen.”