Rutte: volgend kabinet krijgt nieuw plan toeslagenstelsel na drama bij Belastingdienst

Update Eis: taakstraf voor meisje (destijds 15) na fatale autorit met 15-jarige vriendinne­tje

14:58 De OM heeft in de rechtbank in Roermond 180 uur taakstraf en zes weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen een destijds 15-jarig meisje wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Het meisje zat met haar destijds 29-jarige broer in de auto. Twee tieners van 14 en 15 zaten achterin. Een van hen kwam bij het ongeluk om het leven, de ander raakte zwaargewond.