Rutte: We hadden onze twijfels eerder moeten delen met Zeeland, naam speciale adviseur morgen bekend

,,We hadden Zeeland eerder moeten informeren dat er twijfels waren.” Dat zei premier Mark Rutte vanavond in een vol Arsenaaltheater in Vlissingen waar hij toelichtte waarom het kabinet besloot de marinierskazerne niet naar de Zeeuwse stad te laten verhuizen.

,,We hadden vanaf uiterlijk eind mei 2019 moeten laten weten dat we de kwestie heroverwogen", aldus Rutte die tevens aangaf dat de excuses die staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) hiervoor gemaakt had ook zíjn excuses zijn.

De premier wees erop dat sinds acht jaar geleden de knoop was doorgehakt over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen veel is veranderd op het gebied van internationale veiligheid en de arbeidsmarkt. ,,Een grote uitstroom van mariniers zou een te groot risico zijn voor dit vitale deel van de krijgsmacht”, zei Rutte in een verwijzing naar de gevreesde leegloop van het Korps Mariniers bij een verhuizing naar Zeeland.

Rutte: ,,Ik snap jullie boosheid, maar ik wil het uitleggen waarom we tot dit besluit zijn gekomen. De imagoschade willen we echt repareren.” Rutte zegt bij herhaling dat hij het vanavond niet eens gaat worden met de Zeeuwen. ,,Daar ben ik heel eerlijk over. Daarvoor ben ik hier vanavond ook niet. Vlissingen is boos, Zeeland is boos. Dat ga ik hier niet repareren.”

Tijdens de bijeenkomst gaf Rutte aan dat er morgen bestuurlijk overleg is. ,,En dan wordt hopelijk bekend wie de adviseur wordt. Die kan aan een pakket van compensatie gaan bouwen.” Verder doet de premier geen enkele toezegging. ,,Maar alle suggesties voor compensatie worden genoteerd.”

Als andere suggesties voor compensatie noemden de bezoekers van de bijeenkomst onder meer een beter wegennet, een universiteit en een snelle treinverbinding van België naar Zeeland. Rutte beloofde alle suggesties te noteren en voegde eraan toe dat hij geen toezeggingen kon doen. Hij zei dat de speciale adviseur eerst moet worden benoemd en dan gaat kijken welke compensatie Zeeland moet krijgen. Dit omdat de kazerne nu naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn gaat in plaats van naar Vlissingen.

Ruim 500 mensen waren op de VVD-bijeenkomst afgekomen om de uitleg van Rutte te horen. Ze zijn boos en teleurgesteld, voelen zich bedrogen en belazerd. Desondanks werd de premier met applaus ontvangen. Buiten stond een muziekgroep die zingend om een tolvrije Westerscheldetunnel vroeg als compensatie voor de afgeblazen verhuizing van de kazerne.

Betrouwbaarheid

Hoe is het met betrouwbaarheid of beter onbetrouwbaarheid van het kabinet, was een van de vragen uit het publiek. Daar kwam geen duidelijk antwoord op van VVD-Kamerlid Bosman.

Er waren meer kritische vragen uit het publiek. Dat luisterde serieus maar veel mensen moesten toch lachen om sommige antwoorden. De boosheid en het sarcasme klonken door.