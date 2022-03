Ruzie over tientje leidt tot kopschoppen van 15-jarige: ‘Ik wilde een steekpartij voorkomen’

Ruzie tussen leerlingen over 10 euro ontaardde voor de deur van de scholengemeenschap MY college in Spijkenisse in kopschoppen. De rechter en de aanklager hadden er woensdag in een rechtszaak geen goed woord voor over.