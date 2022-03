Ruzie tussen Ajax- en Feyenoordfans loopt uit op steekpartij bij station Den Bosch, vier mannen gewond

Bij een steekpartij in de Burger King voor het station in Den Bosch raakten zondagavond vier mannen gewond. Daar ging een ruzie aan vooraf tussen fans van Ajax en Feyenoord. Een verdachte is aangehouden. Zeker één van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde vlak voor 19.30 uur. Veel politieagenten en vijf ambulancewagens kwamen naar het station. Ook een spoedarts van het mobiel medisch team was aanwezig, net als toegesnelde boa's van de NS. Direct na aankomst werd eerste hulp verleend aan de gewonde mannen. In de Burger King vond de politie een mes, waar mogelijk mee gestoken is.

Veel omstanders

Duidelijk is dat veel mensen de steekpartij hebben gezien. Het was druk rondom het fastfoodrestaurant, dat precies tussen het trein- en busstation in ligt. Met witte schermen werden de slachtoffers uit het zicht van de omstanders gehouden.

De gewonde mannen zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht en een verdachte is afgevoerd naar het politiebureau. Het stationsplein is nog altijd deels afgesloten.

Treinen rijden nog

Volgens de reisplanner van de NS heeft het steekincident voor het station geen gevolgen voor het treinverkeer van en naar Den Bosch.

Ajax en Feyenoord speelden zondagmiddag tegen elkaar in Amsterdam. Ajax won dat duel met 3-2. In het stadion waren in verband met ongeregeldheden in het verleden geen Feyenoord-fans welkom.

Volledig scherm Meerdere ambulancewagens kwamen naar het station. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

