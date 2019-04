Sabrina (26) uit Den Ham vraagt Radical Redemption op date met pikante foto

De populaire Denekampse dj heeft wel meer fans, maar Sabrina gaat nog een stapje verder. Of zeg maar gerust vier stappen verder. In een strak zwart jurkje in magazine Panorama hint de blondine op een date met Radical Redemption.



„Ik ben fan van zijn muziek en hij ziet er ook nog eens goed uit. We hebben nooit een woord met elkaar gewisseld, ook al staan we samen op een foto. Die is ooit gemaakt op een festival, maar mijn knieën knikten zo hard dat ik nauwelijks iets tegen hem kon zeggen”, vertelt ze in het magazine.



Ze heeft heeft nu meer lef, denkt ze althans. „Ik val wel op dj-types, ja. Het is altijd mijn droom geweest om met een van de grotere dj’s te trouwen. Als de liefde van mijn leven ergens rondloopt, dan is de kans dus groot dat ik hem in de hardstyle-wereld vind. Misschien is het wel Radical Redemption, wie zal het zeggen?”.