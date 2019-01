Sabrina belde haar moeder dagelijks, vanaf 8 maart 2017 bleef het stil

Hendry en Meike zijn boos: net getrouwd en nu al gescheiden

10:45 Pas getrouwd en helemaal in de wolken en dan een brief van de gemeente in de bus: ‘uw echtscheiding is verwerkt in de basisadministratie’. Het overkwam Meike Oosterink en Hendry Teunissen uit Puiflijk. Zij trouwden op 24 december 2018 in kasteel Wijenburg in Echteld en kregen van de gemeente Druten vorig week een brief met de mededeling over de scheiding.