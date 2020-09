Samir A. weer voor de rechter: ‘Paar maandjes extra zitten kunnen er ook nog wel bij’

Soms kwamen ze elkaar tegen op straat: de terreurverdachte en het slachtoffer. Dan zag Arjan Erkel - jarenlang gegijzeld door Tsjetsjeense jihadisten - Samir A. lopen, de man die zich juist bij Erkels belagers aan wilde sluiten en toen dat niet lukte aanslagen in Nederland beraamde. Ooit spraken ze elkaar uitgebreid, gefascineerd door elkaar. Later kreeg A., na vele jaren op de terreurafdeling van de gevangenis, een mediaverbod. Sindsdien bleef het bij een hallo, misschien een hoe gaat het, op straat in Rotterdam. ,,Het is een net opgevoede jongen, maar het radicale geloof zat diep”, zegt Erkel nu over A.