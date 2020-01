Sander Terphuis en Angela de Jong te gast in De Ochtend Show to go

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran en heeft nog veel contact met familie en vrienden in Teheran. Met hem praten we over de spanning tussen de Verenigde Staten en zijn geboorteland.



Angela de Jong is te gast om de tussenstand van de talkshowoorlog tussen Jinek en Op1 door te nemen.



Daarnaast praten we met Art Rooijakkers over De Eeuw van mijn dochters, zijn nieuwe twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. En we gaan met bioloog Arnold van Vliet en weerman Piet Paulusma in gesprek over het zachte winterweer.