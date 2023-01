Sanderink nu definitief verbannen bij Centric, het bedrijf dat hij eigenhandig opbouwde

De omstreden zakenman Gerard Sanderink wordt definitief verbannen bij zijn ict-bedrijf Centric. Hij is niet langer welkom bij aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf, waarvan hij de enige aandeelhouder is. Dat vonniste de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam vrijdag.

De uitspraak is uniek. Niet eerder werd een eigenaar zo radicaal verbannen uit zijn eigen bedrijf. Sanderink richtte Centric in 1992 op en bouwde het eigenhandig uit tot een van de grootste ict-bedrijven in Nederland, met de Nederlandse overheid als belangrijkste klant. Maar uit de beschikking blijkt dat de kamer Sanderink geestelijk niet meer in staat acht om de scepter te zwaaien bij zijn eigen onderneming.

Rian van Rijbroek

De Ondernemingskamer heeft een onderzoek gelast naar de gang van zaken binnen Centric vanaf 1 januari 2018. Die begindatum is niet toevallig gekozen. In dat jaar kreeg de Twentse multimiljonair een relatie met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek en vanaf dat moment ging het bergafwaarts met het ict-bedrijf. In 2019 ontsloeg Sanderink alle topmensen, en vervolgens betrok hij Centric in een slepend juridisch gevecht met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten, die hij nu al bijna vier jaar zonder enig bewijs beschuldigt van diefstal en fraude.

De publiciteit daarover veroorzaakte grote onrust: er volgde een uittocht van klanten en medewerkers. Ook namen belangrijke relaties als huisbankier Rabobank, verzekeraar Zurich en accountantskantoor EY afscheid van het bedrijf. Centric dreigde daaraan kapot te gaan en daarom besloot de Ondernemingskamer in november 2022 om Sanderink aan de kant te zetten als bestuurder. Hij moest toen ook de zeggenschap over alle aandelen, op één na, overdragen aan een beheerder. Dat betekende dat hij nog wel aandeelhoudersvergaderingen bij mocht wonen, maar dat hij er niets meer te vertellen had.

Laatste aandeel kwijt

Maar ook dat laatste aandeel is hij nu kwijt. De interim-bestuurders hebben Sanderink de afgelopen maanden herhaaldelijk uitgenodigd voor een gesprek, maar daar kregen ze geen reactie op. Op de zitting vorige week bij de Ondernemingskamer concludeerden ze dat de mogelijke inbreng van Sanderink op aandeelhoudersvergaderingen alleen maar contraproductief zou werken, omdat hij zich voortdurend verliest in verwarde verhalen over mogelijke complotten die er tegen hem worden gesmeed.

„De aanwezigheid van Sanderink vormt een aanzienlijke belemmering voor het herstel van de gezonde verhoudingen binnen de vennootschap en de relaties met haar klanten en zakelijk dienstverleners", zo stelde de bestuurders van Centric. Ze vroegen daarom om hem ook het laatste aandeel af te pakken.

Sanderink verdedigde zich daar op de zitting tegen met een herhaling van zijn bizarre complottheorieën. Zo beweert hij dat zijn ex Van Egten rechters betaalt om dwangsommen op te leggen: ze zouden de opbrengst daarna samen verdelen. Ook spannen het Openbaar Ministerie, de douane en de politie volgens hem samen om illegale transporten vanuit zijn bedrijven naar Arabische landen en Afrika te verzorgen.

Twijfels

De Ondernemingskamer geeft in de beschikking een scherp oordeel over Sanderinks gedrag: „Hij heeft op geen enkel moment blijk gegeven zich bewust te zijn van de problemen van Centric of zijn eigen aandeel daarin.” Zijn denkbeelden over de vermeende samenspanningen geven de OK nog steeds aanleiding „te betwijfelen of Sanderink voldoende in staat is om op een juiste wijze leiding te geven aan een onderneming met de aard en omvang van Centric.”

De Kamer ontneemt Sanderink daarom ook zijn laatste aandeel. Hij zal door de nieuwe bestuurders wel op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen binnen Centric, zo is toegezegd.

