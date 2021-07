Sandra Timmerman (57), oudste dochter Gert en Hermien, overleden

Sandra Timmerman was artiest in hart en nieren. Ze had plannen een nieuwe plaat op te gaan nemen in de studio van producent Edwin van Hoevelaak en was de centrale figuur in de tv-documentaire die de NTR vorige maand over haar ouders uitzond: De Gert en Hermien Show. De film over het turbulente leven van Gert en Hermien en hun drie kinderen trok op de avond van uitzending al 1,1 miljoen kijkers.