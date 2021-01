Sanna krijgt als eerste Nederlander het coronavaccin

Coronavirus LIVE | Machiavel­liprijs voor Koopmans en Gommers, Britse coronavari­ant nu ook in Brazilië

7:19 Viroloog Marion Koopmans en ic-verenigingsvoorzitter Diederik Gommers krijgen dit jaar de Machiavelliprijs voor hun ‘niet aflatende inzet’ om een breed publiek te informeren over het coronavirus. ,,Een roeping die beiden, naast hun dagelijks werk, met grote vanzelfsprekendheid en kundigheid uitoefenen’’, aldus de jury. Het Verenigd Koninkrijk gaat opnieuw in volledige lockdown. Duitsland verlengt de lockdown tot 31 januari. Wacht Nederland hetzelfde scenario? Ook vandaag houden we je live op de hoogte. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.