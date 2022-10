SAR Nederland spreekt van doemscenario in zoektocht naar Hebe (10) en Sanne (26)

Twee lichamen in gevonden Kia Picanto zijn waarschijn­lijk Hebe en Sanne

In de zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch zijn twee lichamen gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om de vermiste Hebe (10) en Sanne (26). ,,We wensen alle betrokkenen veel sterkte”, aldus de politie in een tweet. De identiteit van de twee is nog niet officieel vastgesteld.

