Saskia probeert klanten eerst op het gemak te stellen: ‘Een paar minuten later wijs ik grootste buttplug in winkel aan’

Vermoorde Willem (70) lag bijna 6 weken in zijn bosvilla, verdachten logeerden in Krasnapols­ky

1 oktober Ex-topman Willem van der Willigen (70) is al begin mei om het leven gebracht, vijfenhalve week voordat zijn twee zoons een kijkje namen in zijn bosvilla in Lieshout. In de tussengelegen weken sloegen de verdachten, een stelletje, op de vlucht en logeerden op zijn kosten in de duurste hotels van Amsterdam.