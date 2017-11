Satudarah-leden betuigen massaal steun aan voortvluchtige B.

Alle Nederlandse chapters stuurden een delegatie naar de villa van B. in het Duitse Alstätte om hun afschuw kenbaar te maken. Ze spraken over de inval die de Duitse politie in opdracht van de Nederlandse justitie vorige week woensdag deed in de woning.



,,Justitie is te ver gegaan'', zegt de landelijk vice-president van de club, ‘Vice Malessy’. ,,De politie wist dat Michel niet thuis was. Wel zijn vrouw en kinderen. Er wordt al jaren een heksenjacht gevoerd tegen ons, maar nu is echt een grens overschreden. Nu komen ze aan onze vrouwen, kinderen en huisdieren. Wie zijn nou de criminelen? Komen ze hier mee weg?''