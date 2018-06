Satudarah-leider wil nu in meubels gaan handelen

Psycholoog over Pinkpopdra­ma: 'In shock ben je soms niet bij zinnen'

16:35 Hoe kan het dat de 34-jarige bestuurder Danny S. na het ongeval bij Pinkpop thuis in Heerlen de auto parkeerde en zich vervolgens pas uren later en zo'n 220 kilometer verderop bij de politie meldde? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan het dat hij 'zo in shock was' dat zijn 'primitieve brein' het overnam en dat hij 'gestuurd werd'.