Schaarste: plexiglas is het nieuwe wc-papier

Ongeveer 1200 sterfgeval­len meer dan normaal: in twee gemeenten sterfte nog vier keer hoger

13:40 In de week van 20 tot en met 26 april (week 17) waren er ongeveer 4000 sterfgevallen in Nederland. ,,Normaal zou je in deze periode ongeveer 2800 sterfgevallen verwachten. Dus er zijn ongeveer 1200 doden meer te betreuren’’, concludeert CBS-socioloog Tanja Traag. In twee plaatsen in Nederland is de sterfte nog vier keer hoger dan in de eerste periode van dit jaar.