Schaatsgekte bezorgt hulpverleners handenvol werk

Wat de massale trek naar de schaatsmeren betekent voor de verspreiding van het virus valt nog te bezien. Viroloog Ab Osterhaus en epidemioloog Frits Rosendaal hopen dat het meevalt, maar met zo veel mensen op de been is er een verhoogd risico dat het het aantal besmettingen oplaait, stellen ze. ,,Het is fijn dat mensen het virus even kunnen vergeten, maar dat was in de zomer ook zo en toen ging het vrij ernstig mis,” zegt Rosendaal.



Het risico dat de besmettingen weer toenemen is volgens hem nu groter omdat er al veel meer besmettingen zijn dan afgelopen zomer, de afgelopen dagen zo’n 4500 per etmaal. ,,Het weer is ook ongunstig. Het is koud en het is aannemelijk dat het virus daarin langer overleeft. Daar staat tegenover dat schaatsen vooral buiten is. Dat is op zich fijn, maar als mensen bij elkaar gaan staan bij koek-en-zopies, dan vergroot dat weer de risico’s op verspreiding.”