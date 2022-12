Schaatsliefhebbers opgelet: hier kun je nu al veilig het natuurijs op

Onder meer de Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV) de Doornsche IJsclub en Hard Gaat ie in het Zuid-Hollandse De Lier zijn geopend voor schaatsers. Ook de Oosterbeekse IJsvereniging en de Warmondse IJs- en Skeelerclub hebben vandaag hun deuren geopend. Verder blijft het nog even zoeken op de kaart naar goede plekken, maar naar verwachting komen er in de loop van de dag steeds meer plaatsen bij.

Ondanks dat het plekje nog niet te zien is op de schaatskaart wagen schaatsliefhebbers zich inmiddels ook al op het Leersumse Veld in Utrecht. Daar hebben enkele tientallen schaatsers vanochtend al in alle vroegte de ijzers ondergebonden. Fred Geers is een van de fanatiekelingen. ,,De komende dagen moeten we goed in de gaten houden waar zich precies de kansen voordoen en die moeten we dan grijpen.’’

Erik Ekkel maakt al sinds 2009 een kaart voor schaatsliefhebbers waarop te zien is waar veilig kan worden geschaatst op natuurijs. Hij begon ermee omdat hij zelf een duidelijk overzicht wilde hebben, maar inmiddels gebruiken duizenden mensen zijn app IJsmeester en zijn website. Met de app kunnen ijsliefhebbers zelf plekken toevoegen waar geschaatst kan worden, maar op de kaart zijn ook plaatsen te zien waar je nog vooral niet het ijs op moet gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Marathon

Het Friese dorp Burgum heeft de eer om vanavond de eerste marathon op natuurijs van deze winter te mogen organiseren. Bij een meting van schaatsbond KNSB bleek vanochtend dat de minimale ijsdikte van 3 centimeter, die vereist is om een marathon te kunnen uitschrijven, bij IJsvereniging Bergum werd gehaald.

De KNSB verwacht zo’n 1000 tot 2000 toeschouwers in Burgum. ,,Het is de eerste keer dat hier een marathon wordt geschaatst, dus een aantal zaken is nog een beetje onduidelijk. Maar er is genoeg plek rondom de baan om tribunes op te bouwen.”

Strenge vorst

Dat we nu al kunnen schaatsen, hebben we te danken aan de strenge vorst van vannacht en vanochtend. In het Drentse Eelde zakte de temperatuur vanochtend voor het eerst deze winter tot onder de -10 graden. Het kwik daalde daar uiteindelijk tot -10,6 graden en daarmee is de eerste lokale strenge vorst van de winter een feit, meldt Weeronline.

De eerste lokale strenge vorst dient zich normaal gesproken in januari aan, maar soms gebeurt het dus ook al in december en in zeldzame gevallen in november. Sinds het begin van de metingen zijn er zeven jaren geweest waarin het ergens in ons land in november al afkoelde tot beneden -10 graden.