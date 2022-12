Schaatspret op opgespoten natuurijsbanen, maar op open water zit het er deze week nog niet in

met videoOp enkele opgespoten natuurijsbanen kan er vandaag al geschaatst worden, maar de ijzers onderbinden op grote plassen of vaarten, dat zit er deze week vrijwel zeker niet in. Met temperaturen die plaatselijk daalden tot -9 graden Celsius was het de koudste nacht van het jaar, maar die kou houdt niet lang genoeg aan om verantwoord op open water te schaatsen.

Dat zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Op het weerstation in De Bilt werd met -7,6 graden ook de koudste nacht van dit jaar gemeten. Een handjevol ijsclubs kan dankzij die vorst vandaag open voor bezoekers. Het gaat dan met name om onder water gezette skeelerbanen en weilanden waar een ondiep laagje water staat. Zo is het in Winterswijk, Ammerstol, Doorn en De Lier al gelukt het ijs dik genoeg te krijgen.

,,Om ijsbanen op grote schaal open te laten gaan, heb je wel een paar dagen strenge vorst nodig”, zegt Willemsen. ,,Vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt en dan komt er weer een nacht met een paar graden vorst, dat is gunstig voor het ijs. ‘s Nachts kan het de komende dagen dan nog wat aangroeien. Maar met name in de kustgebieden zal de temperatuur de komende dagen overdag ook boven nul komen.”

De Doornsche IJsclub heeft als een van de eersten de ijsbaan kunnen openen voor schaatsers.

Omdat er droge lucht hangt, zijn die hogere temperaturen overdag niet per se slecht voor het ijs, maar met matige vorst in het vooruitzicht groeit het ijs niet hard genoeg om ook op bijvoorbeeld grote plassen te kunnen schaatsen. Komende nacht kan het plaatselijk wel nog hard vriezen, met uitschieters tot -9 graden in het noordoosten, maar daarna is er vooral sprake van vorst tot een graad of 5 onder nul. Vanaf de nacht van zaterdag op zondag is de kou voorbij en treedt de dooi in.

Natuurijsbanen

De komende dagen kunnen meer natuurijsbanen opengaan, maar daar blijft het vermoedelijk dus bij. ,,Op slootjes kan het hier en daar mogelijk wel, maar op grote plassen, daar blijft het echt oppassen.” Op veel plaatsen zal het dicht liggen, maar wordt het ijs bij lange na niet dik genoeg om grote aantallen schaatsfans aan te kunnen, aldus de weerdienst. ,,En als je wel iemand ziet schaatsen, wil dat niet zeggen dat het veilig is.”

Intussen kan op verschillende plekken in het land vanochtend al geschaatst worden. De Doornsche IJsclub opende om 08.00 uur de baan voor publiek. Het was nog niet licht toen een eerste treintje van drie hardrijders zich op de ijsbaan vormde. Voorzitter Auke Porte van de Doornsche IJsclub (‘sinds 1908') zag het weggedoken in zijn rode winterjas met een brede glimlach aan. Het werk van de vrijwilligers van de afgelopen nachten is niet voor niets geweest. Laagje voor laagje hebben ze de ijsvloer opgebouwd. Het ijs ligt er prachtig bij, daar zijn alle schaatsers die op de baan stappen het over eens. ,,Mooi, hé.’’

De eerste schaatsers rijden rondjes op natuurijs. De Doornsche IJsclub heeft als een van de eersten de ijsbaan kunnen openen voor schaatsers.

Ook bij IJsclub Vooruitgang in Ammerstol, de Warmondse IJs-en Skeelerclub en Hard Gaat ie in het Zuid-Hollandse De Lier kan geschaatst worden. Leden van de vereniging in De Lier begonnen gisteravond om 19.00 uur met sproeien en zijn de hele nacht in touw geweest om de ijsvloer schaatsklaar te maken. ,,Hij ligt er schitterend bij”, aldus voorzitter Wim van der Berg. De voorzitter denkt met de huidige temperaturen zeker een paar dagen open te kunnen blijven.

Ook in Winterswijk is het gelukt een ijsbaan te creëren. Daar zal later vandaag een poging worden gedaan om het werelduurrecord schaatsen op natuurijs te breken. Daarna gaat de baan open voor publiek.

Gisteren werd al bekend dat meerdere ijsclubs in het land pogingen deden om deze week een natuurijsbaan te hebben. Heel veel zullen dat er vandaag nog niet zijn, denkt Carl Mureau van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). ,,We hebben nog heel weinig vorst gehad, normaal gesproken heb je wel een paar nachten nodig om een ijsbaan te maken.”

Hopen op flinke vorst

Dat merken ze bij IJsclub Julianadorp. ,,Een kant was nog niet helemaal dicht”, laat voorzitter Ruud Konijn weten. Hij hoopt op nog een paar dagen flinke vorst, maar verwacht niet eerder dan voor het einde van de week open te zijn. De club bestaat dit jaar negentig jaar en ze zouden dat jubileum graag vieren door open te gaan, aldus de voorzitter. ,,Dat zou prachtig zijn.”

Ook bij IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn in Zuid-Holland kan nog niet geschaatst worden. Al is Arno Rosendaal, woordvoerder van de club, positief. ,,Goede kans dat we eind van de dag of misschien morgen kunnen schaatsen.” Dat zal dan zijn op de ‘krabbelbaan’, waar recreanten rondjes kunnen rijden. ,,Zon is funest voor ijsvorming, dus we hopen op een klein beetje bewolking.”

De eerste liefhebbers wagen zich op het ijs in de Ryptsjerkerpolder. Vanwege het dunne laagje water is deze plek vaak een van de eerste waar na een nacht vorst al geschaatst kan worden.