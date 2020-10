Schade aan gevangenis bij ontsnappingspoging is 170.000 euro

Video LIVE | Uitbraakpo­ging Zutphense gevangenis ‘had kunnen slagen’: ‘Voorberei­ding was uitstekend’

11:45 De vier Fransen die in januari Mocromaffia-kopstuk Omar L. uit de Zutphense gevangenis wilden bevrijden, staan vandaag voor de rechter in Zutphen. Het viertal zit sinds die tijd in voorarrest. Volg in het liveblog onderaan dit artikel de laatste ontwikkelingen in deze rechtszaak.