Schadeclaim bedrijfsleven tegen kabinet om stilvallen grondverzet

,,Eén man plus een machine in het grondverzet kost 100 euro per uur. We gaan uitzoeken hoeveel uren niet zijn gemaakt, en ze kunnen een claim verwachten’’, aldus De Boer.



,,Dit kan echt niet voor onze ondernemers’’, voegde voorzitter Janneke Wijnia-Lemstra van de brancheorganisatie van grondverzetters, Cumela, daar aan toe. Ze verwijt Van Veldhoven de ernst van de situatie niet in te zien. ,,Zij had vandáág een nieuwe norm moeten stellen voor PFAS, of het huidige beleid moeten opschorten tot 1 december, als het RIVM de nieuwe norm berekend heeft. Dit probleem los je niet op door grond maar in depots te houden. PFAS zit al overal in, in onze lichamen, in onze tuinaarde. Dat probleem moet bij de bron worden aangepakt: het kabinet moet zorgen dat die stoffen niet meer worden geproduceerd.’’



Ook Fries Heinis van Bouwend Nederland, is niet te spreken over de PFAS-maatregelen. ,,Er is nog geen begin van een oplossing te vinden. Voordat die noodwet door de Tweede en Eerste Kamer is zijn we maanden verder, die tijd hebben wij simpelweg niet. De pijn is vandaag voelbaar.’’