Schadelijke effecten van houtstook en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Ubel Zuiderveld komt praten over de campagne ‘NOvember’ van Stichting Luchtfonds. De organisatie zal feiten publiceren over de schadelijke effecten van de oprukkende houtstook door particulieren en bedrijven. Angela de Jong vertelt wat haar is opgevallen op tv deze week.



Daarnaast gaat het in de show over de 23 IS-vrouwen die vastzitten in een Syrisch vluchtelingenkamp. Ze proberen met een kort geding hulp af te dwingen van de Nederlandse staat, zodat zij met hun 56 jonge kinderen kunnen terugkeren naar Nederland.



Tot slot bellen we in de show met Tim Coronel over de honderdste race in de Formule 1 van Max Verstappen. Aanstaande zondag zal de jonge coureur deze mijlpaal in het Amerikaanse Austin gaan verwezenlijken.