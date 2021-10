Schakers doen niet mee aan NK na verloren kort geding om coronapas, kampioen ontbreekt

De ‘man van de vuilnis­belt’ in Twente heeft ‘stemmen’ in zijn hoofd: ‘Hij zoekt een speciale steen’

16:29 Het is zijn dagelijkse ritueel. Op een oude fiets trapt hij naar de oude afvalberg even buiten Enschede. In een hoek, uit het zicht van iedereen, staat door hem gesorteerde rotzooi in bigbags. Hij vertelt dat ‘stemmen in zijn hoofd’ hem leiden.