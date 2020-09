Schandalig dat we in dit land wegkijken als het over seksueel geweld gaat

Podcast ‘Ik zou het helemaal niet erg vinden als ik toch homo of biseksueel blijk te zijn’

21:00 Geweld tegen lhbti+-ers is aan de orde van de dag in Amsterdam, maar ook in andere delen van het land. De drie jongeren in de podcast Je bent jong en je vindt wat! zien om hen heen dat het nog niet overal geaccepteerd is om niet heteroseksueel te zijn.