‘Schepen komen hier zo dichtbij, ze varen bijna over je schoenen’

Automobi­lis­te (55) heeft oortjes met muziek in, merkt niks van aanrijding en rijdt door: 750 euro boete

10:15 Een 55-jarige automobiliste uit Veenendaal is eind vorige week door de Utrechtse politierechter veroordeeld tot 750 euro boete voor het met oordopjes in veroorzaken van gevaar op de weg en het doorrijden na een aanrijding. De vrouw verleende op 14 januari op de Wijenburg in Veenendaal geen voorrang aan een bromfietser.