‘Scherm ouderen en kwetsbaren af, zodat jongeren bewegingsruimte houden’

update Dode man in huis Sint-Michiels­ges­tel is Pv­dA-fractie­voor­zit­ter en vakbonds­man

23 augustus In een huis in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond rond 18.30 uur een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft inmiddels een verdachte aangehouden, maar zijn rol in de zaak is nog onbekend. Het slachtoffer is PvdA-fractievoorzitter en gewezen vakbondsman Jack de Vlieger.