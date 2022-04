Scherpschutter Lange Piet jaagt met hightech luchtbuks op ratten: ‘Met één schot dood, zo lijden ze niet’

Jazeker, natuurlijk knaagt het wel een beetje aan Piet Maas - beter bekend als Lange Piet - dat-ie ratten dood gaat schieten met zijn luchtbuks. ,,Maar het is de meest ‘humane’ manier”, zegt Maas. Dat de 65-jarige serieus begaan is met de natuur, hoeft hij er eigenlijk niet bij te zeggen.



Kijk om hem heen in zijn woning: hamsters, vissen, een hond en kwetterende parkieten. En de reus van een man, vandaar zijn bijnaam, klimt dit voorjaar voor een vogelwerkgroep in bomen. Eigenlijk is Lange Piet vredelievend: hij wil best met zijn bijzondere luchtbuks - haast een computer met een loop - op de foto voor het verhaal in de krant, ‘maar dan niet te agressief’.



,,Andere manieren zijn gewoon zieliger”, zegt Maas. ,,Vergif en klemmen, waar vooral mee gejaagd wordt, zorgen voor een langzame en gruwelijke dood. Je hebt ratten die hun eigen poot afbijten om uit de klem te komen en in die vallen kunnen andere kleine dieren terechtkomen.”