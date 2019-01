Schiedamse bedreiger Arnoud van Doorn ook in België gezocht

Schiedammer Danny F. die in Nederland wordt vervolgd voor het bedreigen van het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, wordt ook in België gezocht. Dat land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hij is daar veroordeeld tot een celstraf in een drugszaak.

Dat bleek tijdens een korte, niet-inhoudelijke behandeling van de zaak. De Schiedammer (28) wordt in Nederland verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf en opruien tot geweld gericht op het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Justitie verwijt de man ook dat hij een vuurwapen (in de vorm van een sleutelhanger) in bezit had. De man plaatste zijn bedreigingen nadat het Haagse PVV-raadslid Willie Dille een filmpje op internet had gezet waarin ze verklaarde verkracht te zijn in opdracht van Van Doorn. Niet veel later pleegde Dille zelfmoord.

De Schiedammer zette op facebook: ,, Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag (...) Ik ben hier bloedserieus klaar mee, als de de Staat niks doet, staat mijn lot vast’'. Ook reageerde hij naar Van Doorn, die zelf elke betrokkenheid bij een eventueel incident met Dille ontkent. ,,Dit vraagt om vergelding,’’ stuurde Danny F. in een groepsapp naar vrienden. ,,Van Doorn ophangen op de Grote Markt,’’ stelde hij.



Ook vanuit andere kanten kwamen bedreigingen binnen via sociale media. Van Doorn deed aangifte. De Hagenaar was ooit raadslid voor de PVV, maar bekeerde zich tot de islam en zit nu namens de islamitische Partij van de Eenheid in de raad.