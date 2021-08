‘Schietende fotojournalist’ raakte Michal (24) drie keer in bovenlichaam: ‘Hij zei: ik denk dat ik dood ga’

Op het verkeerde moment op de verkeerde plek, dat waren Michal en Mariusz afgelopen woensdagavond, toen het in de De la Reystraat plotseling helemaal misging. Twee agenten én Michal werden geraakt door rondvliegende kogels, en helemaal niets wees er van tevoren op dat het zo zou escaleren. Michal bezocht zijn maat Mariusz, die in de De la Reystraat in Dordrecht woont, die avond voor maar een paar minuten. Hij had even snel zijn zwarte auto neergezet in de straat, niet eens op slot.