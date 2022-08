Schietpartij vanuit auto blijkt gevaarlijke TikTok-trend met nepwapen

Brand gesticht bij omstreden islami­tisch centrum in Veldhoven

Het omstreden islamitisch centrum in Veldhoven is in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd door brandstichting. Een of meerdere daders hebben iets na half drie in de ochtend twee ruiten ingegooid en brand gesticht in het keukentje van het pand aan de Kruisstraat.

